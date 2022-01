Britney Spears intimó legalmente a su hermana para que deje de nombrarla

La pelea judicial entre Britney Spears y los integrantes de su familia no está finalizada. En esta ocasión la cantante intimó legalmente a su hermana, Jamie Lynn Spears, para que deje de nombrarla en la campaña promocional de su nuevo libro de memorias, “Things i should have said” (“Cosas que debería haber dicho”).



Mathew Rosengart, abogado de la cantante, le envió una carta a la hermana menor de Britney donde indica que "cese y desista de hacer referencias despectivas a Britney durante la campaña promocional", y agregó: "Si usted no lo hace y continúa con la difamación, Britney se verá obligada a considerar y tomar las acciones legales oportunas".



Si bien Jamie Lynn Spears no estuvo involucrada en los escándalos en la vida de Britney, la cantante la acusó públicamente de beneficiarse de su trabajo y no brindarle apoyo en la lucha contra su padre para finalizar la tutela legal que él tenía sobre la cantante. Britney Spears pasó casi 14 años controlada por su padre, James Parnell Spears.



“Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus seguidores están sorprendidos al ver cómo la ha vuelto a explotar para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”, sostuvo Mathew Rosengart en la carta hacia Jamie Lynn.



Jamie, reconocida por la serie infantil “Zoey 101”, declaró en los medios no saber lo que estaba pasando entre su hermana y su padre, y que “optó por distanciarse” cuando quedó embarazada a los 17 años y se centró en su familia. En su libro, la actriz acusó a Britney de “lanzarla a los lobos mediáticos” cuando ésta declaró en el juzgado que quería “demandar a toda su familia”.



Por otro lado, Britney, quien desde noviembre ya goza de su libertad legal y económica, publicó distintos posteos en Instagram donde confiesa sentir decepción por todas las declaraciones de su hermana y reveló que llegó a esperar días para que Jamie le contestara las llamadas cuando ella estaba mal.