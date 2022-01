Topless, sensualidad y reflexión: Viviana Saccone, “una mujer que se ama”

La actriz, Viviana Saccone, se encuentra en Villa Carlos Paz y compartió en su cuenta de Instagram como se relaja en plena temporada de teatro. Junto a las fotos, también escribió una reflexión: “Ah, sí. Soy lo que alguien llamó ‘Una mujer colorida. La alquimia perfecta’”, escribió la actriz.Y continuó: “Soy una mujer que, antes que perder mis colores, doy media vuelta y me voy. Soy una mujer que disfruta de estar consigo misma. Soy una mujer que se ama”, declaró Viviana.Este verano la actriz viajó a Villa Carlos Paz a junto con el elenco de la obra de José María Muscari, “Sex”, la cual hace un tiempo que forma parte. Esta es una obra erótica que está dividido entre sillones, mesas altas con banquetas y un espacio donde se puede permanecer de pie. Antes de comenzar el show, entrenadas artistas comienzan a caminar entre el público, y bailarines cuidan las puertas, las escaleras, la barra de tragos.Allí comparte verano con el elenco de la obra como Noelia Marzol, Diego Ramos, Adabel Guerrero, Lucas Velasco, Tyago Griffo, Jony Lazarte y más. Saccone, junto con todos los que forman parte, muestran una faceta más sensual. A ella también la vimos en el 2021 en la pista de Showmatch, La Academia junto con su bailarín Ernesto “Tito” Díaz quien también forma parte de Sex.En una entrevista, Viviana habló de su trabajo en la obra de Muscari: “Como cualquier otro personaje que personifico veo de qué va ese personaje, qué energía tiene y trabajo desde ahí. Me presto al juego, al juego teatral, a lo que requiere la situación y la historia y doy todo lo que puedo y todo lo que tengo, lo mejor que puedo, para ser parte de todo el proceso”.“A mí me encanta Córdoba. Descubrí un lugar precioso, me gusta la gente, el clima, la infraestructura, la paso muy pero muy bien, así que empezando a disfrutar de estos días y del calor”.