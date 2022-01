Luciana Salazar reaccionó tras ser acusada de teñirle el pelo a su hija

"Lulipop debería dejar de teñirle el pelo a la criatura. Lo tiene más quemado que Vicky Xipolitakis cuando se quedó pelada, mi vida", escribió hace unos días una usuaria en Twitter en referencia a Matilda y desató una polémica en la que se hizo foco en Luciana Salazar.Tras sus palabras, las redes sociales se llenaron de mensajes criticando a la mediática por cambiarle el color de pelo a su hija, quien tiene apenas 4 años. Sin embargo, la modelo decidió mantenerse al margen, hasta ahora.Cansada de las fuerte acusaciones en el mundo virtual, la ex de Martín Redrado rompió el silencio y explotó en un audio que le mandó a Tomás Dente durante la transmisión de "Flor de Equipo". Al respecto advirtió: "Yo ya estoy acostumbrada al odio y al resentimiento, a las barbaridades que dicen de mí"."Me da lástima la gente que no tiene nada más que agredir a otras personas", indicó Salazar en el mensaje de voz. Y concluyó molesta: "Sí me sorprende que se metan con una menor".Por otro lado, Luciana compartió un decargo en una historia de Instagram y se limito a escribir: "La gente que no es feliz rompe mucho las pelo. . . ".