Posó desde la pileta y sus seguidores pusieron la lupa en el agua

En medio de la intensa ola de calor que azotó a gran parte del país durante los últimos días, Nicole Neumann disfrutó el domingo de una tarde de pileta, sol y relax. La modelo decidió aprovechar la ocasión para hacer una sesión de fotos que compartió con sus fans a través de Instagram, aunque un detalle llamó la atención de los usuarios, quienes no dudaron en remarcárselo.“Paró la lluvia y el calor no aflojó. ¿Quién es fan de los inflables?”, escribió la artista en el epígrafe de las postales que publicó en esta red social. En las imágenes se la puede ver posando con una malla enteriza gris y un sombrero de sol en medio del agua.Sin embargo, varios seguidores se detuvieron en el estado del agua, supuestamente sucia por la presencia de hojas en la superficie.“Limpiá la pile, tiene de todo el agua”, ¿Quién te limpia la pileta?”, “Un barrefondo de canje”, “¿Qué pasó con el canje del piletero, no te llegó?” o “Muy sucia el agua” fueron algunos de los picantes mensajes que le dejaron en la sección de comentarios.