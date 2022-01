La ceremonia de los Oscar retomará su dinámica original luego de tres años

Luego de la última de Edición de los Globos de Oro, que pasó sin pena ni gloria, los ojos de los cinéfilos y de los trabajadores de la industria están puestos en la próxima ceremonia de los Oscar, que se celebrarán el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre. Y aunque todavía no se anunció la lista de nominados, trascendió un detalle que genera muchas expectativas, ya que luego de tres años, el evento retomará su dinámica original y tendrá un maestro de ceremonias.



¿Quién será el elegido para estar al frente de los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood? Por el momento, no está definido. Sin embargo, hay rumores que aseguran que Tom Holland será el gran conductor de la noche. Ya a fines de diciembre, en una entrevista, le consultaron si estaría dispuesto a ocupar ese lugar, pero en un principio se negó. "Tal vez en el futuro, pero con toda sinceridad, estoy demasiado ocupado en este momento. No tengo tiempo. Tengo que hacer una gira de prensa de Uncharted, y luego empiezo a rodar a principios de marzo para esta serie ('The Crowded Room' de Apple TV+) que me va a quitar mucho tiempo y definitivamente es el papel más difícil que he asumido jamás. Así que tal vez algún día en el futuro. Pero no, no ahora mismo", declaró el protagonista de Spiderman: No Way Home.



Sin embargo, minutos más tarde se cambió de parecer. "Solo quería retractarme rápidamente de lo que he dicho. Me preguntabas sobre los Oscars, eres la primera persona en mencionarlo, y estaba sentado aquí pensando: ¡Por supuesto que sería el presentador de los putos Oscar! Fui al baño y me miré a mí mismo en el espejo y dije: '¿Qué clase de idiota no sería el anfitrión de los Oscar?' Así que sí, si me lo piden, lo haría, y sería muy divertido. Realmente lo disfrutaría", aclaró con humor.



También se dijo que Holland podría compartir la tarea con Zendaya, su novia y coprotagonista en la saga de Spiderman. Lo cierto, es que en 2018 Jimmy Kimmel fue el último conductor, ya que al año siguiente Kevin Hart había sido elegido para ocupar ese rol, pero luego de que se viralizaran viejos tuits homofóbicos decidió dar un pasado al costado y pedirle perdón a la comunidad LGBTIQ+. En consecuencia, la Academia decidió seguir adelante con el evento sin anfitrión y mantuvo la línea durante dos años, pero ahora es momento de volver a las viejas costumbres.