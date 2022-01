Silvina Escudero recordó que llegó a planear su boda con Germán Paoloski

Si bien en la actualidad se encuentra de novia con Federico, el hombre con el que está hace cinco años y resguarda su identidad como su intimidad de pareja, Silvina Escudero tuvo varios romances que fueron mediatizados en su carrera artística. Sin embargo, hubo uno en especial que la marcó en su vida y que gran parte del público había olvidado: el de Germán Paoloski.



La bailarina y el conductor compartieron un vínculo amoroso de cuatro años que inició cuando la panelista comenzaba a lanzarse en los medio a los 19. "Yo cuando tenía 21 años me comprometí en una relación con Germán. Estuvimos muchos años juntos, estábamos por casarnos, viendo salones, viendo ya casa, todo. Estoy hablando de hace una millonada de años", recordó Escudero en "Cortá Por Lozano".



"Les mando un beso enorme a él, a Sabrina (Garciarena) que tiene unos hijos (León, Beltrán y Mía) divinos, que me los cruzo siempre porque son vecinos, son amorosos", agregó la hermana de Vanina Escudero.



Acto seguido, reveló que siempre tuvo el sueño de contraer matrimonio y proyectar una familia, pero por su intento frustrado, congeló óvulos.



"Yo no tenía proyectado una vida así, como esta. Yo de chica siempre pensé en casarme, en tener una familia. Trabajo desde los 13 años como bailarina, y el baile me fue llevando por este camino, estoy orgullosa del camino transitado. Después de esa relación siempre me puse un parate. Siempre prioricé más mi carrera artística y laboral", concluyó.

Fuente: Diario Show