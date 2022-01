Mica Viciconte mostró su pancita: reveló cuándo nacerá su hijo y qué extraña

Mientras espera la llegada de Luca Cubero, su primer hijo junto a Fabián Cubero, Mica Viciconte respondió consultas de sus tres millones de seguidores en Instagram y reveló todos los detalles de la dulce espera.“Lo que más extraño es este tipo de entrenamiento y adrenalina”, escribió encima de una fotografía suya de cuando trabajaba en Combate. Posteriormente, después de que le consultaran cuándo nace el bebé, señaló: “Estamos todos ansiosos, el 7 de mayo”.En ese sentido, también le preguntaron si le preocupa aumentar de peso y ella respondió: “Un poco, pero para eso tengo a mi doctora que me da toda la información para llevar un embarazo saludable”. “Un gran debate jaja. Me gustaría tener dos pero esto tengo que hablarlo”, dijo cuando le consultaron por la posibilidad de darle un hermanito a Luca Cubero.Muy emocionada con la posibilidad de agrandar la familia, regresó de unas espectaculares vacaciones en Brasil y contó que aumentó cinco kilos, que en sus vacaciones por Brasil tuvo demasiados antojos y engordó cuatro, que por momentos no cae que en los próximos meses se convertirá en mamá, que el embarazo le quitó la paciencia y que Fabián Cubero presenciará el parto.En las últimas semanas, tomó fuerza la versión de que Nicole Neumann habría llamado enojada a Mica Viciconte, quien estaba de vacaciones con Fabián Cubero y sus hijas en el país vecino. El motivo habría sido las fotos que compartió con sus nenas en las redes sociales.En el regreso de sus vacaciones, apenas pisó Argentina, Viciconte fue consultada por la prensa sobre los rumores de un supuesto llamado de Neumann, una noticia de la cual se hicieron eco varios medios. “Nicole siente que Mica hace uso de la imagen de sus hijas para vender su embarazo”, reveló Estefanía Berardi en Mañanísima.