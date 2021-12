Le dio la espalda a la ola de calor y se refrescó en la pileta

Jimena Barón fue duramente criticada durante los últimos días en televisión por el periodista de espectáculos Pampito. “Vos la cruzás en un pasillo y ni te mira. Va como con su séquito caminando con una actitud. Mira hacia arriba. ¡Te juro!” señaló el integrante del programa “Mañanísima”.Ante el fuerte descargo del comunicador Carmen Barbieri defendió a la ex jurado de La Academia. Allí Pampito le contestó tajante a la artista: “Vos Carmen andás con cuatro personas, pero tenés tres mil años en el mundo artístico. Vos no andás con actitud de diva por el canal”.Lejos de hacerse eco de eso, en las últimas horas, la cantante y actriz compartió varias fotografías. En la misma se puede ver a la intérprete de “La Cobra” desplegando toda su hermosura ante la cámara, desde una pileta. Lució una bikini de color negro. Además complementó el look con su cabello recogido y su rostro al natural.Un emoji de DVD dorado y tres de cisnes blancos fue el sencillo y corto epígrafe que eligió Barón para acompañar sus recientes instantáneas.