Fotografiaron a Wanda Nara en un supermercado y dicen que planea tener otro hijo

A dos meses de la fuerte crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de que ella descubriera el affaire de su marido con la China Suárez, la pareja apuesta al amor y a su familia. Y mientras disfrutan de unas vacaciones en Buenos Aires, donde viajaron para pasar Navidad y Año Nuevo, el futbolista del Paris Saint-Germain reveló que la mediática quiere que tengan otro hijo."¿Qué me está pidiendo Wan?", planteó en su cuenta de Instagram junto a una foto de los dos al aire libre. Y le dio tres opciones a sus seguidores: "Ir de viaje, tener un hijo o ir a dormir la siesta". Y al seleccionar una de ellas, los usuarios podían comprobar que la respuesta correcta era la que implicaba agrandar la familia.Cabe señalar que Wanda es mamá de Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su matrimonio con Maxi López, y que con Icardi tuvo a Isabella y Francesca. Pero en su último embarazo, los médicos le advirtieron que su vida corría peligro, ya que había tenido cinco bebés en pocos años. Por este motivo, en muchas oportunidades manifestó su decisión de tener más hijos y la negativa de su esposo, que no quiere que exponga su salud.Por su parte, Zaira Nara, quien estuvo al frente de Flor de equipo, ya que Florencia Peña tuvo que aislarse preventivamente ante el caso de Covid-19 de Marcelo Polino, y no esquivó el tema. "Wanda ya tiene cinco chicos, son un montón", señaló en tono de desaprobación. Y cuando Tomás Dente acotó que un hijo sería una forma de "legitimar" la reconciliación, agregó: "¿Hace falta legitimar? No, ya fue. ¿Y con un hijo? Pobrecito. Que disfruten de la vida. Le pregunté a mis sobrinos y ninguno quiere un hermanito".Semanas atrás, Wanda grabó la reacción de su hija Isabella, la más chica del clan, cuando le habló de la posibilidad de tener otro bebé. "¿Mamá, estás loca? ¡Somos cinco!", manifestó la nena y aseguró que si fueran tres, no le molestaría tener un hermano más.Más allá del lujo que suele mostrar en las redes sociales y cada vez que da una entrevista, la mediática dejó al descubierto su costado más sencillo. Y luego del mega festejo que organizó en su casa ubicada en el country Santa Bárbara de Nordelta, la rubia se acercó a un supermercado de la zona para comprar algunos productos de limpieza, como una pala, papel higiénico y suavizante.Muchos se sorprendieron al verla con un vestido largo de jean escotado y zapatos bajos, sin los atuendos de diseñador con los que suele mostrarse públicamente, y con el pelo recogido con algunas hondas desprolijas. "Nacional y popular", señaló la periodista Luciana Elbusto, quien difundió la imagen en las redes sociales.