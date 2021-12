Jésica Cirio cambió su look y la confundieron con Lali Espósito

Jésica Cirio mostró su festejo de Navidad en familia, pero hubo quienes la confundieron con Lali Espósito. El actual jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, no se salvó y lo compararon con el cantante de La Beriso, Rolando Sartorio."Les comparto algunos momentos de nuestra noche buena. Espero que hayan disfrutado en familia, ¡Feliz Navidad!", escribió la conductora de La Pen?a de Morfi (Telefe) en su cuenta de Instagram, y acompañó el posteo con varias fotos que muestra la celebración de la familia con su hija Chloe y los hijos mayores de Martin Insaurralde.Además de los mensajes y buenos deseos por la nochebuena y Navidad, una gran cantidad de internautas recayeron en que su look, sumado a la luz, hacía que Jésica Cirio se pareciera a Lali Espósito."Mire rápido y pensé que era Lali. Perdón", "La miré mil veces y sigo viendo a Lali", "Es Laly con un rapero viejo", "Mire 3 veces todas las fotos para entender xq Lali estaba con Martin hasta q entendi que era Jesica", "Me pasó lo mismo! Dije Lali con el abuelo", "Todas las que se retocan de esa forma se van pareciendo entre ellas", "Cómo hará Martín para reconocerla cada vez que entra en la casa y no pensar que se le metió una usurpadora?", "Es más parecida a Lali Espósito que la propia Lali Espósito", rezaban algunos de los mensajes en Twitter al trascender la imagen de Cirio con Insaurralde.