Se “hizo la sexy” en Córdoba y confesó que no se quiere ir de Argentina

Evangelina Anderson es una de las modelos que cosecha gran cantidad de seguidores, pese a no estar viviendo en Argentina desde hace varios años.Los Demichelis están en Córdoba, provincia de donde es toda la familia del exfutbolista.El clan viajó a Argentina para participar de un casamiento y aprovechar para compartir momentos con todos los integrantes de su familia política. La modelo, en sus redes sociales contó que no se quiere ir de Argentina.“No me quiero ir más de acá. Amo Argentina”, escribió junto a una foto suya donde posa con una bikini blanca al costado de una piscina. Mientras tanto, en un video se mostró “haciéndose la sexy”.