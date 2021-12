¿Wanda Nara desilusionó a Joaquín Nahuel, el nene que hace tortas?

En las últimas horas circularon varias críticas contra Wanda Nara al conocerse que no le había respondido los mensajes a Joaquín Nahuel, el niño que sueña con ser pastelero que se hizo viral y se ganó el cariño de muchos.



Algunas semanas atrás, el chico de 10 años sufrió varios ataques en las redes sociales de personas que se burlaron de sus preparaciones o de las quemaduras en su cuerpo. Estos insultos provocaron que varios famosos, entre ellos la hermana de Zaira Nara y la China Suárez, salieran indignados a defender al pequeño.



"Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños", fueron algunas de las emotivas palabras que la esposa de Mauro Icardi le escribió a Joaquín. En su mensaje, la rubia además prometió que le encargaría una torta cuando volviera a Argentina.



Efectivamente la botinera volvió al país y varios se preguntaron qué ocurrió con esa promesa. "No me contestó nada Wanda Nara, por eso no hice nada", señaló desilusionado el niño.



Luego de todo el revuelo que se generó, parece que la historia tuvo final feliz, por que la empresaria reveló que ya le pidieron al pequeño cocinero una de sus creaciones. "El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido a Joaquín", escribió en sus historias.

Fuente: Diario Show