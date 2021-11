Lali Espósito y un pícaro guiño para un jugador de la Selección argentina

En septiembre de 2020, luego de tres años de noviazgo, Lali Espósito anunció su separación del empresario Santiago Mocorrea. Desde entonces, en medio de una vorágine laboral, se mostró a favor del "amor libre" y sin ganas de formalizar con nadie, a pesar de que se la vinculó con los españoles Miguel Ángel Silvestre y David Victori, quien este año viajó a visitarla a la Argentina. Y ahora, la artista no para de tirarle indirectas a un jugador de la Selección Argentina.



En las últimas horas, en uno de sus ratos libres entre las grabaciones de la tercera temporada de Sky Rojo, le propuso a sus seguidores que le hicieran preguntas que pudiera responder con fotos y videos. Y cuando uno de los usuarios quiso saber qué jugador le parece el más lindo del seleccionado albiceleste, la cantante y actriz compartió una imagen alentando al equipo de Lionel Scaloni en el Monumental y otra de la Casa de Tucumán en la que se firmó la declaración de la Independencia en 1816.



Si bien no dio nombre ni apellido, al postear una imagen del monumento histórico sus fanáticos ataron cabos y llegaron a la conclusión de que se estaba refiriendo a Joaquín Correa, el tucumano de 27 años que actualmente vive en Italia, donde se desempeña como delantero en el Inter de Milán. Cabe señalar que no es la primera vez que se la relaciona con el deportista, ya que semanas atrás le había dejado un mensaje en las redes por el que levantó sospechas de romance.



"Ok Ok Ok", escribió la joven de 29 años en una publicación en la que se lo ve al "Tucu" entrenando con una camiseta que deja al descubierto los tatuajes que tiene en los brazos, mientras que el deportista le dejó varios "me gusta" en sus fotos. Un detalle no menor es que Correa también protagonizó rumores de romance con Tini Stoessel.



"La realidad era que solo eran rumores pero da la casualidad que la cantante y el futbolista están en Miami y se comenta que compartieron un día de playa aquí en La Florida", reveló la bailarina Andrea Estévez desde la ciudad estadounidense. Y agregó: "Si revisan sus redes sociales, se likean todo el tiempo las fotos. Se rumorea que están juntos desde hace tanto tiempo. No es una playa popular pero si es una playa lujosa que se encuentra dentro de un hotel. Si uno puede acceder al hotel, los podría haber visto cualquier persona tranquilamente".

Fuente: Noticias Argentinas