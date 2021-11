Romina Gaetani contó qué hizo cuando le propusieron casamiento

Mientras disfruta del éxito de La 1-5/18, Romina Gaetani dio una entrevista con el programa televisivo Implacables, donde contó que volvió a apostar al amor de la mano de un médico cirujano.



“Mi compañero actual me lo presentó una amiga, Maia Chacra. En la pandemia hubo mucho levante en Instagram, pero de gente que uno decía ‘pero si este me vio una sola vez en un evento’”, contó la actriz.



“Estoy muy bien. No puedo hablar mucho porque nos estamos conociendo desde hace pocos meses, pero ya me hago cargo”, admitió, risueña en el ciclo de Susana Roccasalvo mientras contaba que estaba producidísima para la nota porque tenía que ir a un casamiento.



Pero cuando en el ciclo le pidieron detalles sobre quién era el hombre que la conquistó, contó que él es ajeno al medio artístico. “Es cirujano, pero no cirujano estético”, aseguró.



Cuando en el programa le preguntaron si tenía en deseo de dar el “sí”, la actriz fue súper terminante.



“Casamiento no. No son divertidos o pocos lo son”, aseveró, mientras ponía cara de rechazo y reconocía que tuvo propuestas para dar el “sí”. “Sí me pidieron, pero me fui corriendo”, reconoció.

Fuente: Ciudad