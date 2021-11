Mirtha Legrand confirmó su regreso a la televisión antes de fin de año

Mirtha Legrand confirmó que vuelve con uno o dos programas a fin de año por @eltreceoficial

Esta vez, no hubo rumores ni trascendidos. Ella misma se encargó de anunciarlo: Mirtha Legrand regresa a la televisión para despedir el año.La diva, que ya recibió la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, estuvo presente este jueves en la presentación de la película La Casa Gucci, en la localidad de Escobar. Allí, en diálogo con Guillermo Andino, el anfitrión del evento, la actriz y conductora hizo la inesperada revelación: “En diciembre, haré uno o dos programas para despedirme del año”.Mirtha, que es reemplazada en sus dos ciclos de eltrece, Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha, por su nieta Juana Viale desde que se declaró la pandemia, dijo que todavía no está definido si su regreso se dará en el programa nocturno o en el dominical. “¿Ustedes qué prefieren?”, le preguntó al público presente.Andino aprovechó que Coco Fernández, el gerente de producción de eltrece, también se encontraba en el lugar y le consultó directamente a él cuáles eran los planes del canal. “Lo que decida la señora Mirtha Legrand”, contestó el directivo.“Ya veremos, ya veremos... Disfrutemos de esta noche, que estamos todos, estamos bien, tenemos salud y estamos contentos”, salió airosa la diva. Y en relación a la gestión del jefe comunal Ariel Sujarchuk, del Frente de Todos, retrucó: “Lo reeligieron al intendente, así que vamos a seguir viniendo”.Este no será el primer regreso de la diva a su histórica mesa. A fines de 2020, tras casi un año de ausencia y reclusión en su hogar, la diva fue una de las invitadas de su nieta, junto a su hija Marcela Tinayre. En esa ocasión, hizo una sorpresiva aparición Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Viale, por lo que -por primera vez- las cuatro mujeres de la familia, de cuatro generaciones diferentes, se mostraron juntas frente a las cámaras.Pasarían varios meses para que Mirtha volviera a calzarse el rol de anfitriona. A finales de agosto, Viale viajó a Europa junto a Ámbar y, debido a las medidas que regían en aquel entonces, debió recluirse en su casa al regresar. Por eso, Mirtha aceptó el desafío y se puso al frente del programa sabatino.Luego de aquel momento, Legrand fue noticia por un hecho que alarmó a todos: la diva de 94 años comenzó a sufrir malestares el miércoles 29 de septiembre por la noche y, tras la revisión de su médico personal el jueves por la mañana, fue trasladada a la institución médica donde le realizaron distintos estudios. Allí le detectaron un problema coronario, por lo que Legrand debió ser sometida a una intervención en la que le colocaron dos stent. Tras 12 días de internación, finalmente fue dada de alta.Luego llegaron las elecciones legislativas, y Mirtha no quiso estar ausente, pero esta vez tomó una decisión que llamó la atención: no quiso hablar con la prensa, una costumbre que la conductora mantiene desde siempre. Muchos notaron, también, cierta dificultad al caminar.Siempre atenta, la misma Legrand se encargó de aclarar el motivo de aquel inconveniente. En diálogo con Pía Shaw, en Los ángeles de la mañana, indicó: “Tengo cierta dificultad para caminar por haber estado mucho en la cama. La cama mata. Estoy ahí, acostada leyendo y mirando tele, muy cómoda”.