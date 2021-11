El insólito accidente doméstico de Jimena Barón en el baño

Jimena Barón contó un insólito episodio que ocurrió en el baño de su casa. La artista se preparaba para ir a realizarse unos análisis clínicos de rutina, pero el sueño le jugó una mala pasada y golpeó el cepillo facial que cayó al inodoro y se fue por el desagüe.



“Chicos, hoy me levanté dormida y completamente traumatizada porque me tenía que sacar sangre. Hice pis y cuando tiro la cadena, hago así -imitando el movimiento con el brazo- y voló mi cepillo gigante para lavarme la cara y se fue por el inodoro”, relató asombrada y remarcó que tiene “el tamñao de calefón” y no quedó atascado. “¿Cómo preparan el caño del inodoro? ¿La gente cag. . . . ¿Microondas?”, exclamó molesta con la pérdida.



Más tarde, la jurado de ShowMatch, La Academia subió una historia de humor donde se mostró “revisando sus mensajes” en Instagram. “Me va a costar arrancar el día, tengo terapia hoy por suerte y el tema va a ser el cepillo. Voy a blanquearlo, voy a estar leyendo los mensajes directos. Yo ya lo pagué y ahora merezco que que me lo regalen”, opinó.



El jurado de La Academia se juntó a cenar el miércoles. Invitados por Pampita, la reunión se hizo en La Mar, uno de los restaurantes de Roberto García Moritán. Todo salió como esperaban, pero hubo un momento en el que se asustaron un poco porque Jimena Barón se cayó y sufrió un duro golpe. Sin embargo, ella se las ingenió para que la situación pase bastante inadvertida.



“Anoche me caí en el medio de un restaurante, crucé rápido una pierna y levanté las manos tipo gimnasia artística. El mozo ni me preguntó cómo estaba, me dijo: ‘¡Qué artista!’. Y siguió. Estuve bien se ve, porque en realidad me hice cajeta”, contó la cantante en Twitter.

Fuente: Tn Show