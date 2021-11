Ivana Nadal quiere vender su departamento, pero cometió un error

“Quería contarles que está a la venta mi departamento ubicado en Olivos”, escribió Ivana Nadal en una historia de Instagram donde aclaró: “A 3 cuadras de Unicenter y de la General Paz”. Ante dicho comentario los usuarios notaron el error y no tardaron en hacérselo saber.A pesar de vivir hace ya un tiempo por la zona, la influencer confundió Av. General Paz con Panamerica ya que la primera se encuentra a 14 kilómetros del conocido shopping.”¿Cómo hacés para estar a 3 cuadras de Unicenter y de General Paz’”, le preguntó un seguidor.Al darse cuenta de su error, Ivana Nadal salió a responder y corrigió el mensaje. Sin embargo, otros usuarios de redes sociales fueron mucho más picantes. “Nunca vi el Unicenter tan cerca de la Gral paz, pero bueno debe ser cuando vibra alto”, bromeó uno de los tantos usuarios.Esta no es la primera vez que la conductora comete un error frente a sus seguidores y luego sale a aclarar la situación. Hace apenas unos días hizo un fuerte descargo en sus redes donde acusaba a unos chicos que le habían limpiado el vidrio de su auto de habérselo rayado. Sin embargo, después salió a contar cómo había sido en realidad.“Me lo rayaron todo. Está rayado, muy rayado. ¿Por qué, me decís por qué?”, aseguró indignada en unas historias que después salió a corregir. La modelo terminó contando que su hermano le había advertido que la mancha que tenía debía sacarla con agua caliente y, como no le hizo caso, los chicos terminaron por rayar el vidrio sin ninguna intención.