Tras contraer coronavirus, Luisana Lopilato contó cómo está de salud

Luisana Lopilato (34) contó cómo transita el coronavirus, mientras sigue aislada de su familia en Salta, donde está filmando una película.



"Hola a todos, les quiero mandar un beso gigante, agradecerles por sus mensajes de apoyo y mandarles tranquilidad a todos los que se preocuparon", fueron las primeras palabras de Luisana Lopilato a través de su cuenta de Instagram.



"Estoy bien y en mi familia están todos bien", aseguró la esposa del cantante canadiense Michael Bublé (46) y madre de Noah (8), Elias (5) y Vida (3).



"Les mando un beso gigante y estén atentos que en los próximos días, dentro de muy poquito, voy a estar subiendo más material", finalizó Luisana desde la provincia de Salta, hablándole a sus millones de seguidores.



Antes del video, Clarín averiguó que Lopilato transitaba de manera leve el Covid-19, casi como si fuera un simple resfrío. El jueves 11 de noviembre la volverán a hisopar para saber si puede retomar la filmación de la película.



Por qué Lopilato y su familia están en Argentina

La actriz que saltó a la fama por sus papeles en ficciones como Chiquititas (Telefe, 1999-2001), Rebelde Way (Azul Televisión/América, 2002-2003) y Casados con hijos (Telefe, 2005-2006) está filmando la película Pipa para Netflix.



Toda su familia la acompañó en el viaje hacia el norte de la República Argentina, al igual que ella lo hizo muchas veces con los tours de recitales de Michael Bublé en otros destinos del mundo.



El contagio de coronavirus de Luisana Lopilato apareció en una fecha en la que no perjudicó el rodaje de la película que se estrenará en 2022 a través de la plataforma de streaming. Esto se debe a que justo acababa de finalizar la filmación en la provincia de Jujuy,



Con la mudanza de todo el equipo hacia Cafayate, Salta, la filmación se reiniciaría recién el jueves 11 de noviembre, mismo día en el que la protagonista principal volverá a ser hisopada. Afortunadamente, ella fue la única que dio positivo y no aparecieron más contagios en el elenco ni la producción.



"Me despido de Jujuy llena de cariño y una hermosa energía de toda la gente que nos recibió como parte de su propia familia. Gracias por todas estas postales que me llevo en el corazón", había expresado días atrás la hermana de Darío Lopilato en sus redes sociales.



La dirección de Pipa, tercera película de una saga cinematográfica protagonizada por Luisana Lopilato -las anteriores son Pérdida (2018) y La Corazonada (2020)- está nuevamente a cargo de Alejandro Montiel.



Además de la esposa de Michael Bublé, el elenco está conformado por Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari, Paulina García, Malena Narvay, Aquiles Casabella, Benjamín del Cerro y Santiago Artemis.



Los productores son Fernando Blanco, Alejandro Cacetta, Mili Roque Pitt y Juan Pelosi, en una coproducción de FAM Contenidos y Corinthian Argentina.

Fuente: Clarín