Jimena Barón compartió postales de la escapada romántica con su novio

En el 2020 se generó un gran escándalo tras el acercamiento de Jimena Barón y Daniel Osvaldo. En ese entonces, la artista cerró sus redes sociales y luego de volver indicó que no hablaría de sus relaciones.En ShowMatch La Academia, donde es jurada, se comenzó a hablar sobre su relación con un hombre misterioso llamado “el hombre habano”, por una serie de imágenes en las que se lo veía fumando.Con el pasar de los meses, se supo que se trataba de Matías Palleiro, un reconocido deportista e influencer con una gran cantidad de seguidores en las redes. Además, él estuvo en una relación con Melina Lescano, y fue ella quien confirmó que su ex salía con Jimena Barón, por lo que después le pidió disculpas.En tanto, actualmente, pareciera que la pareja está muy bien y se fueron de vacaciones juntos, aunque nadie supo a dónde. Resulta que Jimena se tomó días en la pista más famosa del país y emprendió viaje con él, dejando a su hijo en cuidado de una persona cercana. Asimismo, en estos días dejó de usar las redes sociales ya que no quería que se sepa dónde estaba pasando sus días de descanso.“A veces es lindo dejar las redes unos días para mirar por la ventana del auto y preguntarse qué harán las vacas cuando hay tormenta”, comenzó escribiendo la artista en el pie de las postales que compartió en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Más lindo aún es tener el tiempo de frenar a saludarlas (y que se acerquen). Menos subestimar la resolana y volver con la cara fucsia, se puso todo muy lindo che”.