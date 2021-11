Por qué Adriana Aguirre se enojó con la serie que retrata la vida de Maradona

La producción Maradona: Sueño Bendito sigue dando que hablar y en esta ocasión Adriana Aguirre se quejó de cómo la representaron en la serie. “Lo conocí de otra manera”, afirmó.



La actriz aseguró que el personaje de la vedette que pasa una noche de intimidad con el jugador está basado en ella y admitió que en su momento estuvo muy enamorada del ídolo del fútbol.



En la ficción, la joven que tiene un momento hot con Maradona cuando recién iniciaba su carrera, lleva una peluca rubia carré y sus facciones son muy parecidas a las de Aguirre.



Ante esto, la ex esposa de Ricardo García, comentó furiosa: “Me parece un horror, hay una ley que protege la intimidad de las personas que nunca se cumplió ni se cumple en este país. Yo entiendo que es una ficción, que no se utiliza mi nombre, pero soy igual, esa risita así, esa peluca rubia".



Y prosiguió visiblemente ofendida en Nosotros a la Mañana: "¿Sabés lo que me indigna? Primero, yo no era bolichera. Segundo, no andaba besándome con los hombres en los boliches y tercero, yo no lo conocí a Diego de esa manera”.



Luego Carlos Monti quiso indagar sobre su romance con el "Diez" y le preguntó si tuvo una relación circunstancial con el jugador.



"En aquel momento jugaba futbol femenino y eso nos unía. Yo a Diego lo conocí en un canal de televisión donde nos hicieron una nota a los dos, a fines del ‘81. Él jugaba en Boca, yo jugaba para Sportivo Barracas. Mi admiración hacia él nace a través del futbol", explicó la actriz. En la serie, el personaje inspirado en ella, conoce a Maradona en un boliche celebrando su reciente incorporación a Boca Juniors, con mucho alcohol de por medio.



Tras confirmar que lo vio mas de una vez, se desligó de la imagen que muestra a la producción de Amazon Prime y dio su versión de los hechos: "No tienen derecho a exhibirme de esa manera. Me hubiera gustado que lo hagan como realmente era, una señora”.



Hacia el final, la conductora del programa, Sandra Borghi, fue por más y en un tono sentimental le preguntó: “¿Vos te enamoraste de Diego?”. Al respecto, Aguirre confesó que sí, muy emocionada y entre lágrimas.

Fuente: Noticias Argentinas