Detalles sobre la infidelidad y el encuentro de Icardi con la China Suárez

Wanda Nara está devastada mientras pasea por Milán para cumplir con algunos compromisos laborales y despejarse un poco después de la desilusión amorosa que se llevó con Mauro Icardi, a quien le descubrió mensajes comprometedores con la China Suárez. Aunque lo había perdonado luego de recibir una carta de su parte, en las últimas horas todo empeoró y ya no confía en sus palabras. De hecho, trascendió que se enteró de cómo su marido y la China coordinaban para verse a sus espaldas en un hotel parisino.



Según contó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, un amigo de la China Suarez le habría mandado a Wanda un mail para contarle los detalles del encuentro cara a cara entre el jugador y Eugenia. Esta persona también la llamó, y le reconoció que fue Icardi quien le compró los pasajes a la joven. Por estas horas, la empresaria está investigando si ese trámite se efectuó. Si lo confirma, será el fin de su matrimonio de siete años.



Dónde y cuándo habría sido el encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi

Después de intercambiar varios mensajes por WhatsApp, Instagram y Telegram, la China Suárez y Mauro Icardi acordaron verse por primera vez en un hotel francés. Para no despertar las sospechas de Wanda, el rosarino esperó a que ella viajara con su hermana Zaira Nara a disfrutar de la Semana de la Moda en Milán.



La ex Casi ángeles lo habría conquistado con videos y fotos eróticas. “Sos la mujer de mis sueños, te veo desde chiquito. A Wanda la veo como una hermana o madre. Hace rato que me quiero separar pero ella no”, fueron las palabras que utilizó el integrante del PSG para demostrarle que estaba interesado en interactuar personalmente.

Fuente: Tn Show