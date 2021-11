Flor Vigna en cama, por problemas de salud: “Mi cuerpo me sacó de servicio”

Flor Vigna protagonizó un terrible episodio y explicó todo en las redes.Flor Vigna protagonizó un terrible episodio y explicó todo en las redes.Después de renunciar a "ShowMatch: La Academia", Flor Vigna se dedicó por completo a su música y al canto, su sueño de toda la vida, pero tras mucho trabajo y dedicación, su cuerpo dijo basta y le jugó una mala pasada.A través de su cuenta personal de Instagram, la pareja de Luciano Castro relató el episodio que atravesó durante varios días al sufrir un gran estrés por toda la cantidad de trabajo que tuvo que llevar a cabo.“Entre 38, 39 y 40 de fiebre me estuvieron tratando estos hermosos últimos 3 días y hoy sigo de camita. ¿Conocés a mi amigo SOMATIZAR? ¿Te pasó? ¿En qué situación?”, comenzó Flor en un extenso posteo en Instagram.La bailarina detalló los problemas de trabajar por sí sola: “Esto de la autogestión da más nerviosismo que trabajar pa´ cualquiera. Con mi amigo Tavo hace un año y medio venimos laburando en nuestra música. Y tuvimos la suerte de con mucho mucho REMO lograr grabar nuestro primer videoclip”.“Al otro día del rodaje me bajó todo pero el jueves empezó el infierno, me hisopé pa’ ver si era Covid pero por suerte no. Al parecer al haber estado pensando noche y día (literal, 24/7) en el proyecto, cómo hacer para que los presupuestos alcancen, crear grupos de laburo funcionales a tremenda movida”, explicó sobre el episodio en el que pensó que tenía coronavirus.“Conseguir cosita por cosita, de la más grande a la más chica, ensayos, zooms, ver locaciones y mil cosas más. . . Fue un viaje fascinante, pero sin pausa y se ve que mi cabeza no dejaba de carburar. Así que el jueves mi cuerpo me sacó de servicio. La pasé mal como hace mucho no la pasaba. Temblequeos, vómitos, mucho frío, mucho calor, dolor fuerte, fuerte de panza”, reveló sobre los terribles momentos que vivió.Y cerró conmovida: “Quiero dar todo por esta nueva etapa. Pero a través de esta descarga mi cuerpo me enseñó que tienen que ser a otro ritmo. Desvivirse y ser una bolita de nervios nunca es la opción. Ahora sí. ¡El 11 sacamos el primer tema de muchos! Ojalá les guste”.