Cómo es el abultado patrimonio que se disputarían Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras descubrir los mensajes que se mandaban Mauro Icardi y la China Suárez por Telegram, Wanda Nara decidió dar por terminado su matrimonio y le pidió el divorcio al delantero del Paris Saint-Germain. Tras casi ocho años de relación, dos hijas en común y un gran patrimonio que lograron con él como deportista y ella como representante, está claro que disputarán una enorme suma de dinero.



Según revelaron en Los ángeles de la mañana, la pareja tendrá que repartir nada menos que 60 millones de euros, que incluyen una casa en la Argentina, una lujosa mansión en París, que adquirieron a mediados de 2020 tras el paso del rosarino del Inter de Milán al PSG y un caserón ubicado a orillas del lago Como, en Italia, donde tienen de vecino nada menos que a George Clooney. Además de estas propiedades, la pareja tiene varios autos de alta gama, como un Roll Royce Ghost, un Huracan Spyder y una Lamborghini, joyas y obras de arte que los convierten en dueños de un importante fortuna.



Por lo pronto, se sabe que Wanda recurrirá a los servicios de su amiga Ana Rosenfeld, quien también la defendió en su divorcio de Maxi López. La abogada viene de vivir unas semanas muy intensas, ya que su marido, Marcelo Frydlewski falleció como consecuencia del Covid-19 en Miami, Estados Unidos, y recién pudieron enterrarlo en el cementerio de La Tablada el pasado viernes 15 de octubre. "A partir del Lunes 25 de octubre me tendrán en actividad. Así es como Marcelo lo desearía . Su luz y su energía me acompañaran todo este nuevo camino", anunció la letrada, que se ganó el mote de "El terror de los maridos". Y aunque tanto ella como su familia forjaron un vínculo de amistad con Icardi, siempre fue mucho más cercana a la mediática.



El vínculo entre la China y Mauro se limitó a mensajes, ya que no llegaron a encontrarse personalmente. "Yo tengo que, en un momento, él medio que la limpia a ella, y ella siguió insistiendo. Porque era un histeriqueo, nunca se vieron. La charla la inicia la China Suárez, él la seguía en Instagram, le likeó él una foto, ella le escribe, le dice que está en Europa, le manda su teléfono y él, obviamente, arranca. Y empezaron por Telegram", explicó Yanina Latorre en LAM.



Y contó cómo Wanda se enteró de este "histeriqueo" virtual: "Icardi le empieza a preguntar a Wanda ‘Vos estás en algo raro, mostrame tu teléfono’. Y Wanda le dio su teléfono, las claves y a leerle el Instagram, bien tóxico. Y esto es típico de los tipos que se mandan cagadas. Abrió el Instagram de Wanda, empezaron a discutir y ella le preguntó ‘¿Por qué tanta pregunta?, yo estoy todo el día con los pibes’, y le dice ‘dame tu teléfono’. Evidentemente se enloqueció: todo Telegram, le encontró conversaciones con la China Suárez, pidiéndole de verse, rogándole ‘lástima que sea tan conocido, muero por verte’, ‘te quiero ver en un bar los dos solos’. Icardi dice que no tuvieron sexo, y la China dice lo mismo. Hasta ahora no hay sexo comprobado. La China le mandaba fotos de todo lo que hacía, de los videítos grabando la serie, Icardi le mandaba del entrenamiento".