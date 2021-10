Afirman que la China Suárez engañó a Benjamín Vicuña con un reconocido actor

Luego de que se confirmara a la China Suárez como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, salió a la luz el verdadero motivo de su separación con Benjamín Vicuña.



En "Los Ángeles de la Mañana", Yanina Latorre no se guardó ningún detalle de lo que ocurrió entre los protagonistas de la película "El hilo rojo": "Ella lo cuerneó a él con un actor mega conocido. Protagonista de dos grandes éxitos, le fue muy bien en su carrera. Vicuña descubre esta infidelidad por teléfono y ella no lo niega."



La esposa de Diego Latorre especificó que se trataría de un actor amigo de Vicuña, casado con una actriz y con hijos. "Era el amante, fijo y durante bastante tiempo", agregó la angelita.



Según indicó la panelista, luego de la infidelidad ambas parejas lograron perdonarse y dejar atrás el mal momento. De hecho Vicuña le habría comprado una casa a la China pero parecería que eso no importó ya que la actriz reincidió con su amante. Ante esto, el padre de Magnolia y Amancio le habría recriminado a la modelo: "Te acabo de comprar la casa, te perdoné y me seguiste cagando con el tipo".

En los últimos días la China Suárez está en boca de todos luego de que Wanda Nara encontrara mensajes entre la actriz y su marido Mauro Icardi. Esta mañana Yanina Latorre confirmó que la modelo ahora estaría saliendo con Nicolás Furtado.



"La China estuvo con otro actor argentino en Madrid. El que jugó al fútbol con Benjamín Vicuña. El actor con el que sale La China ahora, entre otros, es Nico Furtado. También hay un jugador de fútbol. No están de novios, es un "touch and go", aseguró la panelista.

Fuente: Diario Show