El sincericidio de Nazarena Vélez: “Nunca me gustó laburar”

Dispuesta a hablar de todo, Nazarena Vélez reflexionó sobre su carrera e hizo un sincericidio que llamó la atención. Aunque trabaja desde muy chica, admitió que hubiera preferido no hacerlo y explicó por qué.



"Nunca me gustó laburar. Debe ser porque soy la tercera de seis hermanos y aunque nunca me faltó nada, veía que a mi viejo le costaba mucho y por eso no me gustaba pedirle nada. Era muy busca para tener lo mío", contó en Debo Decir (América).



"Papá era empleado municipal y cobraba el 28 o 29 de cada mes. Yo cumplo el 25 de junio, entonces se imaginarán que los festejos eran duros, costaba. . . Mi hermana que cumple el 10 siempre tenía mejor festejo que yo", hizo memoria.



Y contó que siempre se las arregló sola para mantener a sus hijos. "Yo siempre estuve muy metida en el laburo para que a mis hijos no les faltara nada. En el medio de esa locura por tener el mango me pregunto si les habré faltado a ellos, como mamá. Pero me arreglo muy bien", cerró, orgullosa de sí misma.