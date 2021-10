“Esperando el remolque...”: siete nuevas fotos de alto voltaje de Jimena Barón

Jimena Barón protagonizó otra osada producción de fotos en las que dejó ver en plenitud sus curvas desde diversos ángulos.“Acá esperando el remolque, o que me vengas a buscar”, escribió como epígrafe de las imágenes en las que aparece posando junto a una antigua coupé que muestra diversos daños en su carrocería.Desde que volvió a las redes, la cantante y actriz se cruzó con cuentas falsas que se hacen pasar por ella para engañar a los usuarios y venderles desde productos hasta videos de alto voltaje que supuestamente la tienen como protagonista. Ante esta preocupante situación, ella hizo un contundente descargo.“No tomo suplementos mágicos. Es mentira cualquier publicidad que me involucre con esas mier. . . comenzó escribiendo la autora de “La Cobra”.Y cerró con otra tajante aclaración que llamó la atención. “Tampoco vendo videos porno. Cualquier cuenta de Instagram que no sea está ofreciendo videos, no soy yo. No sean ingenuos, yo los regalo”, cerró.Mientras tanto, dejando atrás este mal trago, habló sobre la cantidad de veces que entrena y cómo le sirve para mejorar su estabilidad física y psicológica. “La verdad es que me di cuenta que me oxigena la cabeza, que me ayuda a sacarme la caca de la vida y dejar de pensar en lo malo. Es encontrar eso que a uno le sirve: bailar, caminar, entrenar. Pero más que nada porque hace bien”, sentenció.