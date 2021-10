Finalmente se supo qué le pasó a Ricky Martin en la cara

Lo compararon con Mickey Rourke, Fernando Burlando, Fabián Vena, Zac Efron, pero él demostró en las últimas horas que es el de siempre: Ricky Martin. Luego de que las imágenes de una entrevista que brindó a la televisión estadounidense y fuera centro de bromas en las redes sociales por lo cambiada que estaba su cara, el cantante boricua despejó dudas.Antes de brindar un show con Enrique Iglesias en el MGM de Las Vegas, el intérprete de temas como “Volverás”, “María” o “Fuego de noche, nieve de día” brindó una nota pero sus seguidores no prestaron atención a lo que dijo, sino a su rostro, que se notó bastante cambiado, por lo que creyeron que se había hecho algunos retoques.“¿Fue a la misma clínica que Zac Efron?”, “Ricky, no era necesario” y “Abuelo, papá y nieto (con una foto de Mickey Rourke, Fernando Burlando y Ricky Martin)”, fueron algunos de los memes que invadieron la red el lunes.Días más tarde el músico utilizó su cuenta de Insatagram para grabar un video en primerísimo primer plano promocionando la gira que está haciendo con Enrique Iglesias y sin referirse al tema, despejó todas las dudas,Ya en las fotos que se habían publicado del show del fin de semana en Las Vegas, se podía ver al boricua cantando y bailando con su rostro como siempre, sin ningún dejo de alguna cirugía, retoque o bótox.Hace poco más de un mes Ricky brindó una entrevista con el ciclo La peña de Morfi en la que con Jesica Cirio habló, entre otras cosas, de la vuelta de los shows, tan esperada luego de la pandemia: “Ahora lo que quiero es fiesta, carnaval y volver a los escenarios, y que todo el mundo pueda bailar, necesitamos un poquito de libertad y por eso empecé a trabajar con Paloma Mami a quien le escribí por Instagram. Ella ha sido siempre muy selectiva con sus colaboraciones, entonces, en menos de 24 horas estaba metida en el estudio, salió el tema y a la gente le esta gustando”.“¿Cuándo volvés a la Argentina?”, indagó la modelo y conductora. “Mi último concierto fue en Buenos Aires antes de que nos mandaran a la casa. La gira en Latinoamérica empieza en enero y febrero (2022) por México y después vamos bajando, pero con calma porque vamos a ir viendo cómo están las variantes (COVID-19). Lo importante es que todo el mundo esté saludable y no quiero exponer a la gente a este virus, vamos con calma, pero lo importante es que otra vez vamos a estar juntos”, concluyó.En aquella entrevista también se refirió a su relación con las redes sociales de las cuales en cierta forma en los últimos días fue víctima: “Honestamente me encantan, estoy obsesionado porque me paso todo el día chequeando qué es lo que dice el público y qué le gusta o no le gusta porque es una herramienta que yo no tenía cuando empezó mi música. Ahora tenés la reacción inmediata del público es como un vicio y tengo que hacer un esfuerzo a la mañana cuando abro los ojos de no agarrar el celular porque digo ‘primero respira, lávate la cara, desayuna’... pero nunca me sale’”.