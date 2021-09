Fede Bal puso picante "me gusta" a Barbie Vélez cuando hablaba de su casamiento

A pocos días de la boda de Barbie Vélez con Lucas Rodríguez, la actriz estuvo fue como invitada a Pasapalabra. Ahí contó su ansiedad por su gran noche, pero a través de Twitter quien dio que hablar fue su ex Fede Bal por un llamativo tweet que le dedicó.



El actor, que estuvo haciendo un reemplazo en el jurado de La Academia, le dio un picante “me gusta” en la red social a un mensaje que ironizaba sobre la actriz. “La euforia que maneja Barbie en Pasapalabra”, puso la cuenta La Mascarada, que recibió el llamativo like del hijo de Carmen Barbieri y que recibió la aclaración de la twiitera de que se refería a que "me hizo reír porque está como loca con el casamiento".



Hay que recordar que la separación de Barbie y Fede fue en medio de un escandaloso final, con acusaciones de violencia cruzadas en la Justicia, que terminó con ambos absueltos por falta de mérito.