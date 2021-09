Alberto Cormillot contó detalles del nacimiento de Emilio: “Es igualito a mí”

“Yo digo que es igualito a mí, y Estefi dice que es igualito a ella”. Casi sin dormir -lo hizo durante una hora y media la última noche-, Alberto Cormillot habló este viernes a primera hora enel ciclo que conduce Marcelo Longobardi porEl médico nutricionista expresó su alegría porque esta madrugada -más precisamente a las 00:05-, nació su hijo Emilio, fruto de su relación con Estefeanía Pasquini. “¡Somos mamá y papá!”, celebró cuando anunció la feliz noticia a través de sus redes sociales, en donde también aseguró que su bebé está en perfecto estado de salud, al igual que su esposa.Emilio es el tercer hijo del médico de 82 años, que ya es padre de Reneé y Adrián -frutos de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017- y el primero de Estefanía, de 34 años, con quien se casó en 2019.Estefanía, por su parte, compartió la primera foto de Emilio en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi 100 mil seguidores, con quienes fue compartiendo sus sensaciones durante el embrazo. “Imposible dormir si no puedo parar de mirarlo”, escribió -todavía conmovida- quien también es nutricionista y acompañó el posteo con una foto de su hijo en la que lo está abrazando: en la imagen, el bebé descansa acostado a su lado en la cama del centro médico en el que lo dio a luz.El médico, por su parte, le contó a sus compañeros de radio que su hijo “está contento”, detalló que el bebé estuvo toda la noche en la habitación con ellos y que él estuvo presente al momento en que le hicieron los controles minutos después del nacimiento. “Yo fui a hacer la revisación, le dieron la vacuna para la hepatitis, vitamina K, le tomaron las huellas, le dieron otra vacuna”.También habló de la “factura” que le reclaman con respecto al cambio de pañales, contó que ya había estado practicando con un muñeco en su casa -”salió muy bien”- y que aún no se los había cambiado a su hijo durante estas primeras horas de vida. “Voy a filmar cuando lo haga, aunque sea una vez lo tengo que cambiar. Es la factura que me están pasando”, adelantó y agregó que también habían ensayado en pareja el momento en que lo tuvieran que bañar.El próximo domingo recibirán el alta médica y regresarán a su casa, en donde los esperan los padres de Pasquini, quienes están terminando la habitación de Emilio. “No estaba totalmente armado”, dijo sobre los muebles que confeccionaron sus suegros.