Cinthia Fernández tras las elecciones: “Estoy muy orgullosa de mí”

El domingo fueron las elecciones PASO 2021 que definieron a los candidatos a diputados y senadores que se postularán en las generales de noviembre. En ese contexto, Cinthia Fernández disputó un lugar como cabeza de lista, pero no logró conseguir los votos para eso. En el programa televisivo “Los ángeles de la mañana”, la panelista contó que tras los comicios recibió un mensaje de audio de José Luis Espert.



El economista consiguió avanzar a las generales en la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado nacional por la fuerza Avanza Libertad. De acuerdo a lo que dijo el conductor de LAM, Ángel de Brito, Carolina Píparo, que va en esa lista, quiere juntarse con la mediática.



“Sí. Quieren juntarse conmigo. La causa no sé”, comentó Cinthia. “Bueno, fue por los votos que sacaste”, replicó el periodista. “Sí, fueron 90 mil. Estoy muy orgullosa de mí. Creo que ella (por Píparo) puede ocuparse de la causa que yo defendí”, aseguró.



Luego, De Brito y la “angelita” fueron muy misteriosos con respecto a otro llamado que recibió. “Es de alta gama”, dijo el conductor, pero ninguno de los dos reveló de quién se trató. Supuestamente, van a decir de quién se trata cuando Cinthia tenga una reunión clave.



Cómo le fue a Cinthia Fernández en las PASO 2021

La bailarina lideraba la boleta de la fuerza Unite, que obtuvo cerca de 90 mil votos, es decir, el 1,10%. Con ese número no alcanzó a pasar la instancia para competir en las generales de noviembre, pero sí llamó la atención de otras fuerzas minoritarias. “Estoy muy contenta, fue muy buena elección para mí”, comentó el lunes, el día posterior a las PASO 2021.



Durante la jornada electoral, la mediática había contado a través de las redes sociales que recibió mensajes de muchos de sus seguidores donde le avisaban que faltaban boletas suyas en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires. Además, en ese momento, denunció que intentaron extorsionarla para que esto no sucediese.



“Me están pidiendo 18 palos para que aparezcan mis boletas. No están las mías ni las de (Diego) Santilli”, relató enojada. Apenas hizo el reclamo en Twitter, varios usuarios apuntaron que el faltante de boletas es algo muy frecuente que se soluciona avisándole a los fiscales de mesa.



Pasado el momento de enojo, al conocerse el total de mesas escrutadas Cinthia hizo un posteo en Twitter para dirigirse a las más de 90.000 personas que la votaron: “¡Felicidad absoluta! Gracias a los que confiaron en mí. ¡Quedamos en la puerta por nada!”. Si bien la panelista no competirá en noviembre, superó en el resultado a Guillermo Moreno y a la precandidatita del Frente de Izquierda, Manuela Castañeira, por ejemplo.

