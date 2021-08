A puro escote y sobre un yate, Karina Jelinek lució sus curvas

Karina Jelinek suele compartir sus diversos looks con los cuales sabe sorprender. En las últimas fotos compartió un posteo desde un yate junto a sus amigos, pero se tomó una imagen sola que generó furor. De frente, con un look playero pero muy sensual, la modelo logró ganarse todas las miradas.Hace un tiempo que la modelo viajó a Francia por asuntos de trabajo pero también aprovechó para recorrer la ciudad junto a Flor Parise.Hace algunas semanas, Karina Jelinek se encontraba en Miami donde se animó a dar una entrevista para Revista Caras para la cual posó junto a Flor Parise en la tapa. En la nota reveló cómo avanzan los trámites de subrogación y aseguró que quiere criar a su bebé junto a su pareja.Durante la entrevista, la modelo contó que decidió congelar sus óvulos y que, en el proceso para buscar a su bebé, priorizó su historial de salud, así como también que tuviera rasgos similares a ella. “Todavía no hay un embarazo en curso, pero lo que puedo decir es que será con óvulos míos”, aseguró.Por otro lado, Karina aseguró que está feliz de atravesar este momento tan importante de su vida con Flor Perise, quien aseguran que es su pareja sentimental. “Compartimos todo juntas. Flor ya tiene su hijo y me va a ayudar y a enseñar un montón de cosas porque ya las vivió”, reveló.