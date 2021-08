¿Jimena Barón saldría con una mujer?: “Chamuyan mejor que los hombres”, dijo

Al ser consultada sobre la posibilidad de salir con una persona de su mismo sexo, Jimena Barón dio su visto bueno e incluso, elogió a las mujeres por sobre los hombres en el “chamuyo”.



“¿Estarías con una mina? Sexualmente y en una relación”, le preguntó una fan y Barón contestó: “Si me enamorara/calentara, ¡sí!”. Sin embargo, explicó que aún no le pasó estar enamorada de una persona de su mismo sexo. “No me pasó aún, pero debo admitir que hace tiempo ya chamuyan mejor que los hombres. Y la actitud. . . ”, destacó la artista.



Pero eso no fue todo con respecto a su vida sentimental, sino que además habló sobre Matías Palleiro, en medio de los rumores de romance, “Siempre hay que estar mitad sola, mitad bien acompañada”, indicó Jimena, sin dar demasiados detalles.

Fuente: Radio Mitre