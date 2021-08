Nazarena Vélez dio positivo de Covid-19: “Finalmente me tocó”

Nazarena Vélez dio a conocer en sus redes sociales que contrajo coronavirus y contó cuáles son sus síntomas. “Finalmente me tocó”, expresó.Con una foto de ella y otra siguiente del resultado de hisopado, el cual arrojó covid-19 positivo, la actriz comenzó diciendo: “Intento ser siempre tan positiva, pero bueno, podía pasar. Venía zafando, pero finalmente me tocó”, a través de su cuenta de Instagram.Luego, respecto a sus síntomas, comentó: “Estoy bien, solo dolor de cabeza y un poco de cuerpo” y agregó: “En casa se hisoparon todos y, gracias a Dios, solo lo tengo yo”. Por último, concluyó: “Aisladísima. Sola en mi habitación. Esto también pasará. Y muy pronto. No dejes de cuidarte”.La publicación no tardó en tomar repercusión y sus casi 2 millones de seguidores no le brindaron más que mensajes de aliento, como así también, sus amigos y colegas. Por supuesto que, entre los mensajes, no faltó el de su hija. "Te amo, hermosi", le comentó Barbie Vélez.Más allá de la angustiante noticia, Nazarena se encuentra atravesando un gran momento en torno a lo laboral y sentimental. El pasado 15 de julio regresó al teatro con su obra Los Trepadores. No obstante, mediante las historias, anunció la suspensión de las funciones. "No la hacemos por precaución, para cuidarnos entre todos y que no haya ningún tipo de riesgo siempre", aseguró mientras hablaba con su pareja, Santiago Caamaño.Además, contó que el domingo próximo la vuelven a hisopar tanto a ella como a su marido, sus hijos y su yerno, "para verificar que son todos negativos". Y expresó: "Qué raro que es todo esto pero lo bueno es que estamos en casa y va a estar todo bien".En unas siguientes stories, la actriz y productora reveló como se sentía y que síntomas tuvo. “Me duele mucho la cabeza y tengo dolor de cuerpo”, afirmó y, a la vez, recalcó que “no se le fue ni el olfato ni el gusto”. También aclaró que ella sólo tiene la primera dosis de la vacuna."Tampoco tengo claro cuándo comenzó todo esto porque como yo sufro de migrañas, lo único que tuve raro era dolor de cabeza, entonces no me di cuenta ni cuándo empezó ni cómo, pero estoy bien", manifestó.Y para ponerle “un poco de humor”, deslizó: “Como no se me fue el gusto y el olfato, estoy morfando de una manera. . . el hambre no lo pierdo nunca, la con. . . de mi tía. Igual agradezco como lo vengo transitando”.Por último, Nazarena admitió: "La verdad no me lo esperaba, yo me cuido un montón pero puede pasar. Cuídate mucho, no nos relajemos nunca".