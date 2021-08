Mucha piel y más: el video de Flor Vigna a pura cumbia

Con una exitosa carrera en los medios, su carisma y talento, la bailarina Flor Vigna no para de ser tendencia en todos lados.En esta oportunidad, decidió publicar un video en su cuenta personal de Instagram donde se la puede ver preparada para bailar cumbia, el nuevo ritmo en “La Academia”. En la filmación, la bailarina se muestra en distintos planos donde deja ver su look. Acompañó al video con un: “cumbiaaa pa”.Lo cierto es que Flor Vigna vive un gran momento tanto laboral como personal, en los últimos años logró ganarse el cariño del público y es sabido que lo hizo con mucho esfuerzo y gracias a su gran talento.Actualmente está más enfocada que nunca en “La Academia” y sorprende día a día. Pero además de ello, se mantiene totalmente activa en sus redes sociales donde no solo publica todo tipo de contenido, sino que también busca estar en contacto con todos sus fans, quienes la apoyan desde el comienzo de su carrera.