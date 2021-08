Lali Espósito salió a negar rumores sobre su vida privada

Lali Espósito se caracteriza por no quedarse callada y cada vez que se vio envuelta en algún escándalo o en rumores descabellados no dudó en salir a dar su versión. Y justamente esto es lo que ocurrió en los últimos días. Luego de que saliera a la luz su separación de David Victori, un director español que conoció durante el rodaje de Sky Rojo en Madrid, la artista volvió a estar en boca de todos por los motivos que los llevaron a estar separados.



¿Qué pasó? A pesar que desde que confirmó su ruptura con Santiago Mocorrea la coach de La Voz Argentina señaló, en más de una oportunidad, que no estaba lista para encarar otro noviazgo, pero que sí le gustaba la idea de tener una relación abierta, en los últimos días comenzaron a circular rumores que aseguraban que la rubia había terminado su vínculo con Victori por una supuesta infidelidad de él.



Y al ver que estas versiones coparon los portales de noticias, Lali decidió ponerle fin a las especulaciones y dar su testimonio. "Chicos. Eso no es así. Estaría bueno que no digan cualquier cosa de la vida privada de los demás", escribió en Instagram y recibió cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores. Si bien ninguno de los protagonistas de la noticia quiso contar por qué están distanciados y dejaron de seguirse en las redes sociales, al menos durante los próximos meses Lali no podrá viajar a España a su encuentro.



La actriz y cantante acaba de iniciar el rodaje de El fin del amor, querer y coger, una serie para Amazon Prime Video basada en el libro homónimo de Tamara Tenembaum que protagoniza y produce. Es más, para encarar su papel se sometió a un drástico cambio de look y ahora luce una melena rosa. Hasta el momento, los actores que la acompañarán en este proyecto son Mariana Genesio Peña, Candela Vetrano, Andrés Gil, Verónica Llinás y Julieta Ortega. También podrían sumarse Violeta Urtizberea y Eugenia "China" Suárez.



El guión de los ocho capítulos estará a cargo de Érika Halvorsen y aunque todavía no hay una fecha de estreno confirmada, la historia genera muchas expectativas ya que cuestiona el "amor romántico" y las imposiciones sociales para dar un panorama de las distintas formas de amar, en todo tipo de vínculo, ya sea de pareja o entre amigos.

Fuente: Noticias Argentinas