La insólita respuesta de Ivana Nadal cuando le preguntaron “de qué vive”

Ivana Nadal es una de las artistas argentinas más populares en redes sociales. La modelo se muestra muy activa, principalmente en Instagram, desde donde comparte con sus seguidores distintos aspectos de su vida.

Ya sean fotos de sus viajes o de las producciones en las que trabaja o bien simples historias de lo que hace a diario, los usuarios siguen atentamente cada una de sus publicaciones.



Asimismo Ivana Nadal suele habilitar la opción que permite realizar preguntas, y en las últimas horas se viralizó la particular respuesta que la artista dejó a un seguidores que le preguntó ¿de qué vivís?”.



“Vivo del amor, vivo del aire que respiro, del sol que sale todos los días. Vivo de estar agradecida y de estar consciente de la abundancia que soy”, respondió la artista en un video que compartió en sus historias, donde también le hizo una recomendación al seguidor: “Probalo”.



Cabe recordar que no es la primera vez que Ivana Nadal tiene respuestas de este estilo, ya que desde hace varios meses muchos de los contenidos que sube a sus redes están relacionados con el amor propio y las energías positivas. Tal es así que hace algunas semanas anunció que se pondría al frente de un curso de “amor propio” que despertó todo tipo de reacciones.



“Quería compartir una noticia que me tiene muy emocionada. Vamos a estar teniendo esa charla tan ansiada vía Zoom con nuestras herramientas de amor propio. Quiero darles las mías y escucharlos a ustedes. Más que nada es generar conciencia de la unión que existe a partir de experimentar las mismas cosas. Todos venimos a trabajar más o menos lo mismo. Podemos generar más fuerza interior para esos momentos que nos sacan fácil de nuestro centro”, anunció la artista para promocionar el curso que tuvo un precio de 3000 pesos.

Fuente: Diario Show