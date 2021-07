Al borde de la censura: Karina Jelinek y Florencia Parisse, a pura transparencia

Karina Jelinek posó con un body negro con transparencias en Instagram junto a su pareja Florencia Parisse y cautivó a sus seguidores.La modelo invitó a sus fans a comprar ropa de su marca pensando en el día del amigo: “Chicas! Llega el día del amigo y que mejor ya ir pensando en hacer unos buenos regalitos”.“Un fuego”, “Estás más que hermosa”, “Son la pareja más hermosa del mundo”, señalaron los fanáticos en los comentarios. Como siempre, estuvieron presentes los emojis de fuegos y corazones, un clásico en este tipo de publicaciones.Karina Jelinek viajó a Estados Unidos el mes pasado no solo para disfrutar de unas vacaciones sino para averiguar por una subrogación de vientre.“Ya empecé los trámites. Es un proceso que estoy haciendo y me va a ayudar una amiga, que es la que va a poner el vientre. Esto va a darse acá en Argentina”, dijo la modelo en Podemos Hablar, semanas atrás.Sin embargo, prefirió no blanquear quien va a ser la amiga que la ayudará. Tampoco aclaró por qué quería alquilar un vientre en lugar de poner el suyo.