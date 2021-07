Aunque le “rompieron el corazón” otra vez, disfruta de sus vacaciones en bikini

Nati Jota continúa disfrutando de sus vacaciones en México y regalando postales a sus fanáticos.La rubia esta vez apostó a una microbikini roja y un primer plano que compartió en sus stories y complementó el look con un sombrero XL y lentes de sol, todo bien playero.Por lo visto, no todo es lindo y divertido en la vida de la joven periodista e influencer, ya que días atrás confesó que atravesó una nueva frustración amorosa. Para contárselo a sus fans eligió las historias de Instagram, como una particular foto: un primer plano de la parte inferior de su ropa interior, de una marca muy conocida y con estampado animal print.El mensaje sobre la imagen repasaba un poco lo que la situación le había hecho sentir. “Me rompieron el corazón anoche, alguien nuevo. ¿Acaso ese cupo no estaba ya cubierto y recubierto y recontramilcubierto?”, se preguntó la joven.“Te das cuenta lo grande que es tu corazón cuando creías que no quedaba más y te lo siguen rompiendo. Ah, ok, no sólo sigue vivo, sino que es enorme”, concluyó.