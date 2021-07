Floppy Tesouro posó en bikini y lució sus exuberantes curvas

Floppy Tesouro compartió una foto a través de su perfil de Instagram posando en el borde de una pileta en Ibiza, en España, y deslumbró a todos sus seguidores. Mientras en Argentina se viven días de frío, en el otro lado del charco pasa todo lo contrario y muchos famosos eligen viajar hacia esos lugares.Hace pocas horas, la morocha se llevó todas las miradas de sus fanáticos en las redes sociales. En el borde de la pileta , Floppy Tesouro compartió una postal donde posó en bikini y lució sus exuberantes curvasPara dar comienzo al fin de semana, la modelo ostentó su piel tostada por el sol y mostró su radiante figura.Este viernes, subió otra foto en medio de las aguas de Fomentera, una isla paradisíaca ubicada en el archipiélago del Mar Mediterráneo, la famosa lució una bikini celeste estampada, con la parte del corpiño sujeta por una tira al costado del hombro y un pareo de red.“Lugar mágico”, escribió Floppy Tesouro al pie del posteo.En cuestión de minutos, la publicación supero los 10 mil me gusta y se llevó todos los elogios de sus seguidores. “Siempre bella”, “Preciosa”, “Sos un sueño”, “Divina”, “Tanta belleza me enamora”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron junto con emojis de corazones y fuegos.Mientras descansa en España para recomponer energías, la modelo volvió a apostar al amor luego de terminar con su exmarido, el empresario y padre de su hija Moorea, Rodrigo Fernández Prieto. La mediática vive un romance con Ezequiel Pereira, un millonario empresario gastronómico, y junto a él disfruta de sus vacaciones.A través de sus stories de Instagram, Floppy Tesouro se muestra muy entusiasmada con su nueva pareja y no duda en compartir los momento de su noviazgo en las redes sociales. En el día de ayer subió una secuencia de fotos y videos dando un paseo en el catamarán y pasando buenos momentos con sus amigos. (Fuente: LaCien)