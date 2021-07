Así disfrutan de sus lujosas vacaciones Natalie Weber y Mauro Zárate

Después de que Mauro Zarate quedara libre de Boca, junto a Natalie Weber, decidieron viajar a Miami para tomarse unas vacaciones antes de pensar en cuál será el próximo paso en la carrera del delantero de 34 años que ya ha sido sondeado por varios equipos del extranjero.No obstante, este viaje también sirvió para que, bajo el calor caribeño que caracteriza a Miami, la modelo se desenvuelva a pleno y muestre su faceta más sexy y coqueta.En las fotos la morocha aparece disfrutando del día soleado a bordo de un lujoso yate. En el mismo, se la observa acostada en un sillón, luciendo una sensual bikini color lavanda y anteojos de sol que esconden una candente mirada perdida.Y en la último postal se mostró a puro mimo con su esposo.Mientras tanto, ella junto a su familia disfruta de unos días de relajación en Miami. No trascendió el tiempo que estarán en la ciudad pero se sabe que, una vez de vuelta en Argentina, evaluarán las opciones de trabajo que le lleguen a Mauro Zarate.Por lo que se sabe, Natalie Weber no vería con malos ojos emigrar del país debido a que las posibles opciones -aunque no se mencionó ningún club en concreto- tentarían al ex Vélez y Boca Juniors.