El mensaje para uno de sus ex: “Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño”

Si hay algo de lo que a menudo hace alarde Jimena Barón es de la mala racha que tiene a la hora del amor. Es que si bien candidatos no le faltan, según ella no hace buenas elecciones. Pero viéndole el lado positivo de la cuestión, sus desamores le han servido de musa inspiradora para crear sus canciones, devenidas en grandes hits.Sin ir más lejos, su último tema, Flor de involución, relata lo que fue la nueva oportunidad que se dio con Daniel Osvaldo en medio de la pandemia y que volvió a fracasar en el intento. Pero, luego de distanciarse nuevamente del futbolista, la jurado de Showmatch sorprendió al blanquear su romance con El Tucu López.Antes de lanzar su corte y de debutar en La Academia, Jimena hizo de público conocimiento que su relación con el actor de Sex había terminado e incluso bromeó en ese mismo vivo de instagram asumiendo que a ella las relaciones le duran menos que un pote de queso.Y si bien hasta ahora Barón no ha dado indicios de estar saliendo con alguien y, de hecho, en Showmatch se pusieron en campaña para presentarle candidatos, al parecer, y a valerse por sus publicaciones en las redes, habría un ex dando vuelta en la cabecita de la intérprete de La Cobra.Reincidente si las hay, aprovechó para postear fotos posando sexy y con poca ropa. Pero no fue eso lo que llamó la atención de sus seguidores, ya que la actriz acostumbra a subir ese tipo de imágenes sensuales, sino el texto que las acompañaba.“Seríamos la pareja del año. Cuando te extraño”, escribió Barón debajo de la seguidilla de fotos. La publicación generó un sin fin de intercambios de opiniones tratando de descifrar quien era el destinatario.Y mientras la mayoría de sus fans daban por entendido que el mensaje se refería al Tucu López, lejos de revelar a quien se lo dedicó, Barón alimentó más la curiosidad al poner una historia donde se la ve en bombacha en un centro de estética junto al texto, “los masajes de piernas anti celu, hinchazón y los ex son mis preferidos”.