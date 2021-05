Flor Vigna enfrentó a Yanina Latorre por versiones sobre su salida de MasterChef

A mediados de marzo, Yanina Latorre expuso una explosiva teoría sobre la desvinculación de Flor Vigna de "MasterChef Celebrity", programa en el que fue host digital. "Ella era la que manejaba las redes y para la final del programa se fue de vacaciones con el novio, Nicolás Occhiato, una semana antes, dijo que iba a cumplir con su trabajo desde allá y resulta que nunca tuvo señal. No apareció y la rajaron el otro día. Lo sé de buena fuente pero no lo va a contar", disparó la panelista. Y a más de dos meses de dar esta información, la bailarina la increpó en vivo."Yanina fue malvada, pero igual ella siempre es muy copada conmigo", empezó en una entrevista con "LAM" luego de su debut en "La academia". Y como la "angelita" no recordaba lo que había dicho, la ex "Combate" insistió: "Dijiste que me habían echado de 'MasterChef 'y no es así"."Sí, lo sigo sosteniendo. No me los vas a decir, está todo bien. Y no fue de malvada, pero te juro que la fuente que me lo dijo es una fuente grosa", explicó la esposa de Diego Latorre y aseguró que tiene pruebas que respaldan sus dichos. "No es que me lo inventé. Me dijo que te desvincularon porque vos te fuiste de vacaciones a Brasil y no estuviste en las redes en la final del programa", añadió.

"Podés considerar que esa fuente se puede equivocar", manifestó Vigna. Y dio su versión sobre lo ocurrido: "A MasterChef le fue tan bien que el programa se estiró. Incluso, mi contrato terminaba antes. Ellos fueron un amor. Yo me extendí y seguí haciendo cosas desde mis vacaciones. Ellos se comportaron súper agradecidos, no solo desde la palabra, sino desde las oportunidades". Pero más allá de su viaje, el proyecto ya no la convencía como para continuar en la segunda temporada del certamen: "Es un canal que no dejó de darme oportunidades, pero lo que a mí me empezó a pasar es que, a veces, estar tanto tiempo en un estudio no me apasiona tanto como al componer, ensayar, tocar el piano. Entonces, me la jugué y me animé a hacer lo que estamos haciendo. Grabé un disco, le dediqué a full a eso".No solo dejó el reality de cocina, sino que se bajó del elenco de "Una semana nada más", el éxito teatral que protagonizó junto a Nico Vázquez y Benjamín Rojas, decidida a explotar su faceta musical. Sin embargo, hace unos días la influencer contó en sus redes que tuvo que postergar el lanzamiento de su disco a raíz de la pandemia. “Es muy frustrante porque es lo mismo que nos pasa a todos con este puto Covid. Y todo se está pasando para un poquito después. Pero nosotros no bajamos los brazos. Nos juntamos con los hisopados en casa a ensayar. Hicimos todos los temas, salieron re lindos. Ya tenemos varios temas escritos, grabados y ensayados. Pero vamos a tener que esperar. Pero, al final... ¿Cómo era? ‘Tarda en llegar, pero al final hay recompensa’”, le confió a sus seguidores. Por lo pronto, seguirá enfocada en su participación en "ShowMatch" junto a Facundo Mazzei, con el objetivo de consagrarse como campeona por tercera vez.