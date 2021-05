Jimena Barón posó en topless y dijo que sus besos “son difíciles de olvidar”

Jimena Barón arrancó su rol de jurado en "La academia de ShowMatch" con un gran carisma y exigencia. Además de mostrar firmeza para sus devoluciones, es verborrágica a la hora de agarrar el micrófono, y sorprendió al hablar de sus ex. Antes había posado en topless y expresado: “como los extrañaba”Barón fue pareja de Facu Mazzei en uno de los "Bailando", cuando el bailarín salió a escena con Flor Vigna, Marcelo Tinelli le preguntó a quién preferiría. Mazzei quiso ser políticamente correcto y respondió que todavía no podía dar un veredicto porque con Flor aún no se había besado, pero con la jurado sí.Al momento de dar su devolución y puntuar el baile, comenzó haciendo un descargo: "Es así Facu, mis besos son difíciles de olvidar. Por eso me siguen escribiendo todos".Como el conductor quiso saber más al respecto, "La Cobra" aclaró: "Acá con pandemia todo se exacerba porque no hay opciones. Aparte, rebuscás, rasqueteás", dijo luego, causando la carcajada general.Y cerró haciendo un chiste sobre su reconciliación con Daniel Osvaldo, que duró poco tiempo: "Ya me la mandé el año pasado, espero que este año no. ¡Ténganme fe!