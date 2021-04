Maju Lozano defendió uso de barbijos en TV: "Me cuido para cuidar a los demás"

La segunda ola de COVID 19, revolucionó también el trabajo en televisión y es por eso, que desde hace unas semanas, algunos conductores optaron por el uso del barbijo durante las emisiones. Sin embargo, hay personas que aún no logran acostumbrarse a esta nueva modalidad y así lo dejó entrever Maju Lozano, durante su programa “Todas las tardes”.



Mientras comentaban al aire junto con sus panelistas sobre las fiestas clandestinas, la conductora destapó la situación que se vive en los canales sin dar nombres. “Hay mucha gente que está en contra del uso de barbijo en la tele, piden los transparentes pero esos no se pueden usar por una cuestión de sonido, que se empañan y, además no sirven como protección”, resaltó Maju, dejando notar su enojo ante lo que sucede.



Además, agregó que no se trata de una cuestión política sino sanitaria para respetar los protocolos y seguir trabajando. “A esta altura, estar juzgando, poniendo un lugar político a uno y otro, no sirve. Estamos en una pandemia y en una emergencia donde todos nos tenemos que cuidar. Yo me cuido para cuidar a los demás”, y terminó con la frase: “Estamos todos tratando de ver cómo mier. . . pasamos este virus, que pase de una vez por todas. Y que lleguen las vacunas. Que es lo que estamos esperando todos”.





El uso de los barbijos en la televisión se dio luego de la muerte de Mauro Viale y el posterior contagio de covid por parte de Víctor Hugo Morales, Horacio Cabak y Rodolfo Barili. La iniciativa comenzó en la Televisión Pública y se extendió al resto de los canales.

Fuente: Pronto