Actriz argentina posó en topless y a cara lavada antes de “hacer los mandados”

Julieta Zylberberg publicó una serie de fotos casi desnuda. En ese sentido, la exprotagonista de Separadas (El Trece) posó frente a la cámara con su cabello envuelto en una toalla, en bombacha y sin sostén. Claro, todo formó parte de una gran sugerencia, ya que la artista envolvió sus pechos con su brazo y nada quedó expuesto.“Casi lista para hacer los mandados”, fue la leyenda que eligió la exintegrante del elenco de 100 días para enamorarse (Telefe) a la hora de acompañar los dos retratos publicados.De ese modo, una vez más, la expareja de Esteban Lamothe dejó volar la imaginación de sus seguidores y de sus seguidoras y generó un gran revuelo en poco tiempo. En ese sentido, las fotos hot de la actriz despertaron más de 14.600 “me gusta” por parte de los usuarios y las usuarias de la red social.En efecto, la lluvia de comentarios que elogiaron la belleza de Julieta no tardó en llegar. Entre ellos, se destaca uno en particular. Ocurre que la cantante Lali Espósito también reparó en las impactantes fotos que compartió la excompañera de trabajo de Celeste Cid. Al respecto, la ex Teen Angels le dedicó a la intérprete de Ojos de planeta un emoji de una carita con dos corazones.“Taco y toalla debería ser tu outfit de por vida”, señaló un fanático en alusión a la “indumentaria” de la actriz que también incluyó unos hermosos zapatos color lila. “Linda Juli”,”Te amo”, fueron otros de los mensajes que recibió la mamá de Luis Ernesto Lamothe.