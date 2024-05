“Hay que apoyarlos”, expresó Walter Andrade sobre el momento de Patronato

Más comentarios de los hinchas

Patronato enfrentó este domingo por la tarde a Chacarita Juniors en el marco de la fecha 14 de la Primera Nacional. En la previa, Elonce dialogó con hinchas y en particular con Walter Andrade, quien subrayó: “Vengo a ver el equipo un rato, a ver si podemos sacar los tres puntitos que estamos necesitando”.Sobre la salida de un DT de un equipo profesional, el exdefensor opinó: “Es complicado porque no lo queres vivir, pero pasa. Normalmente en toda la carrera del deportista pasa. Tenés que estar fuertes, tenés que unirte como grupo. Eso es la clave para todo equipo, que haya unión, armonía, que todos tiren para el mismo lado, que unan fuerzas”.Por otro lado, el exdefensor pidió apoyo al entrenador interino, Marcelo Candia, que tomó el cargo tras la salida de Walter Perazzo: “Hoy da una mano grande junto al Gabi (Graciani) y todo el cuerpo técnico. Para el jugador, es saber que se está en una situación crítica, que hubo un cuerpo técnico que dejó de liderarte. Son situaciones que nos las queres, que pasan. Hay que saber hacer lectura, borrón y cuenta nueva”.´“Es profundo, se ha sentido. No se proyecta, no se trabaja, no se le da un espacio a toda la etapa de juveniles. El camino que está tomando Patronato no fue el adecuado. En esta temporada, se barrió un plantel entero, no se dejó una estructura, un líder. Se armó un equipo nuevo y los refuerzos no son de primera línea. Lamentablemente, cuando se fue dando todo el desarrollo del armado del plantel. Sabemos que estuvo el ‘Pelado’ Furios, un hijo de la casa, y uno va masticando porque sabe por dónde vamos y lamentablemente se fue por un camino que las consecuencias se están viendo”, argumentó.En la misma línea, agregó: “Es un equipo sin experiencia en la categoría, donde hay jugadores que se tienen que insertar. Son de una categoría menor y lleva tiempo. Paralelamente, no tenés jerarquía. La verdad que los chicos no deben estar pasándola bien. Hay que apoyarlos, por eso uno viene acá. A estos muchachos hay que apoyarlos, quieren hacer lo mejor por el club, se juegan su laburo, su sueldo, su carrera. Por eso, en lo personal, como agrupación que hoy estamos trabajando tenemos una idea superadora para poder estar el día de mañana armando el club”.Un fanático con la camiseta Rojinegra sostuvo: “Hoy ganamos 1 a 0 como sea. Es hoy y que se termine lo malo”. Vino en compañía con su hijo Tiziano a pesar del domingo gris y frío en la capital entrerriana.“Tenemos que tener una actitud positiva. No podemos tener tanta mala suerte. Hay que ganar una vez en cuando, aunque sea medio gol. Patronato se lo merece y toda la gente y Paraná se lo merece. Paraná tiene que tener fútbol del grande”, expresó otro hombre.