Policías discutieron y terminaron a los golpes en una terminal de micros: video

Santa Fe, en la terminal tres policías (dos hombres y una mujer) discutieron y luego se pelearon por celos, uno de los hombres era la ex pareja de la oficial y el otro la actual...? pic.twitter.com/tyd2npqzxe — Doctor House (@Bobmacoy) May 12, 2024

El episodio ocurrió en la madrugada del sábado y todo quedó grabado por las personas que se encontraban aguardando para abordar sus respectivos micros.Según informaron los medios locales, una mujer policía, de 27 años, regresaba a su casa en colectivo luego de prestar servicio y en la misma unidad se encontraba su ex pareja, también personal de la fuerza.Poco después empezaron los golpes. La chica, mientras tanto, intentaba frenar la pelea, pero no lograba controlarlos. Mientras algunos de los transeúntes se burlaban de la situación y pedían que “llamaran a la Policía”, hubo otros que decidieron involucrarse y finalmente lograron separarlos.Tras ello llegaron otros dos efectivos de la Seccional Primera de Santa Fe, alertados por la situación. En medio de la violenta escena, la mujer de 27 años recibió golpes en la parte superior de la boca y en el dedo meñique derecho, por lo que decidió realizar una denuncia por violencia de género contra su ex pareja, quien tras los incidentes se retiró del lugar en un remis.La fiscal de turno, Roxana Marcolín, solicitó que los tres efectivos involucrados entregaran sus armas reglamentarias, chalecos antibalas y los cargadores correspondientes, y sean puestos a disposición de la Justicia.Este sábado por la tarde, desde el área de Relaciones Policiales confirmaron al medio local Aire de Santa Fe que le iniciaron un sumario administrativo a los dos agentes policías masculinos involucrados en la pelea.