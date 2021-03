Barbie Vélez reveló un secreto de su boda con Lucas Rodríguez

Si bien hasta ahora la que más venía hablando del tema era Nazarena Vélez, obviamente desde la emoción que embarga a una madre por la primera hija que se casa, Barbie dio detalles de su futuro casamiento.



A meses de dar el sí y convertirse en la esposa de Lucas Rodríguez, la participante de Corte y confección les contó a sus seguidores cómo van los preparativos “ya tengo vestido y salón”.



“No hablaba mucho del tema porque porque soy bastante cabulera, y hasta que no tenga todo firmado y cerrado me da cosa contarlo, pero puedo decirles, finalmente, que cerramos el salón. Es el salón de nuestros sueños. Los dos sentimos una emoción muy grande ni bien lo pisamos”, siguió la joven actriz.



El secreto revelado: “Voy a usar dos vestidos, uno para la entrada y el otro para la noche"



Sus seguidores le preguntaron por qué el apuro de contraer matrimonio en medio de la pandemia, la hija de Nazarena contestó, “mi pensamiento es que si lo puedo hacer hoy, por que dejarlo para mañana que no sabés que va a pasar. Hay que vivir el hoy. La cantidad de personas no fue impedimento porque queremos algo íntimo”.



En cuanto al vestido, reveló que tendrá dos cambios, “uno para la entrada y recepción, y segundo para más avanzada la noche o día. Nos gusta la idea de que sea de día. El vestido va a ser blanco, tradicional y no voy a innovar. Tenía guardadas capturas de pantalla de los que me gustaban y uno va ser el que use".



En cuanto a la diseñadora de su atuendo para ese día tan especial, explicó: “Soy la persona más cambiante, pero lo elegí en diciembre y me caso en septiembre. Cuando es el vestido o el salón lo sentís. No quería hacer un vestido de cero, ir por algo ya visto y diseñado. Fue al primer lugar al que acudí”.



Por último, hay otro personaje importante en esta unión y es, nada más, y nada menos, que Nazarena. Y fue de ella de quien también habló la actriz en sus historias de instagram, mandandola al frente, “estoy con mi mamá y ella busca vestidos para el casamiento por google como vestidos de madrina hot”.

Fuente: Paparazzi