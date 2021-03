El enigmático mensaje de Marianela Mirra: A qué le tiene “ un poco de temor"

Su paso por la famosa casa de Gran Hermano en 2007 no pasó desapercibido. Sin embargo, la popularidad y exposición que Marianela Mirra tuvo tras el reality de a poco se fue aplacando. De todos modos, ahora volvió a tomar protagonismo a partir de un enigmático mensaje.



La exparticipante del reality hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram, contándoles a sus seguidores que siente "temor" por lo que algunos portales, supuestamente maliciosos, puedan llegar a decir sobre ella.



"Me da un poco de temor que los pequeños fragmentos de mi vida mañana queden teñidos por mier . . . de algún portal que sigue órdenes al día de hoy. Roguemos que no. Buenas noches”, expresó ¿anticipando algo que saldrá a la luz?



Y se despidió lamentando el machismo. "No sufro de amor, sufro del horror que me causa la poca caballerosidad del género masculino", sentenció.

