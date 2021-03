Qué es de la vida de Marianela Mirra, la campeona de "Gran Hermano"

Marianela Mirra alcanzó el estrellato en el mundo de los medios argentinos después de ganar la final de la edición de " Gran Hermano" en 2007, reality que llegó a más de 50 puntos de rating y fue visto por miles de televidentes desde sus hogares.Después de la cuarentena obligatoria en 2020 por la pandemia del coronavirus, muchos usuarios comenzaron a comparar la situación de aislamiento de toda la población a la que se sometían los participantes de GH, y a raiz de ésto, muchos comenzaron a preguntarse qué fue de la vida de los ex " Gran Hermano".A casi 14 años de la victoria de Mirra en el programa, la mediática oriunda de Córdoba pero residente en Tucumán se muestra muy espontánea en sus redes sociales.Muchos la recuerdan por su inesperada jugada contra Diego Leonardi, quien era su amigo en la famosa casa pero después de una pelea en el reality, Mirra lo nominó y este tuvo que abandonar GH. Muchos la llamaron "traidora", mientras que otros dijeron que fue una maravillosa jugada.Debido a esto y en medio del aislamiento, reapareció y bromeó sobre su paso en el reality: "Y. . . ¿Qué tal? ¿Cómo llevás la cuarentena? Viste que fácil que es. . . Yo tenía que convivir con 17 personas que no conozco y me decían traidora. ¡Andá!".En la actualidad, la campeona del certamen terminó sus estudios de abogacía y ejerce su profesión en Buenos Aires, provincia en la que reside también. Hace pocos meses, la mediática estuvo en el centro de la polémica ya que se hizo varios retoques faciales y muchas personas no la reconocieron. Sin embargo, Mirra no cedió ante las críticas y mostró cómo le quedó el rostro.